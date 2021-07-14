Опасность потери мотивации и наличие ресурсов для замены: почему ЦСКА следует продать Влашича в «Милан»

По информации СМИ, «Милан» не оставляет попыток заполучить полузащитника ЦСКА Николу Влашича. При этом итальянский клуб якобы настаивает на аренде с правом выкупа за €25 млн, а армейцы намерены оформить полноценный трансфер за €30—35 млн. Почему красно-синим следует отпустить хорвата в Италию — в материале RT.

Сложности в переговорах

Возможный переход Николы Влашича в «Милан» — главная тема межсезонья в России. Хорват вот уже на протяжении нескольких лет является одним из наиболее ярких исполнителей РПЛ и неизменно привлекает к себе внимание серьёзных европейских коллективов. Похоже, информация об интересе к полузащитнику со стороны россонери не лишена оснований.

В частности, об этом писал известный отечественный журналист Нобель Арустамян. По словам инсайдера, клуб намерен взять футболиста в аренду с правом выкупа и видит в нём замену Хакану Чалханоглу. Но армейцы якобы согласны только на полноценный трансфер, причём за прописанную в контракте сумму отступных — €35 млн.

В итальянской прессе сообщили о куда более скромном предложении — аренде с правом обязательного выкупа за €25 млн. По окончании сезона, в случае если красно-чёрные попадут в ЛЧ. По последней информации, ЦСКА данный вариант не устроил. Красно-синие продолжают настаивать на прямом выкупе и требуют не менее €30 млн. Переговоры зашли в тупик.

При этом сам Влашич хочет играть в «Милане». Он даже подписался на аккаунт россонери в Instagram и выложил загадочное фото в классическом костюме, приложив к нему эмодзи с машущей рукой. Как уверяет журналист Марко Рамиккья, хорват уже дал своё согласие на переход.

Старые грабли

С одной стороны, позиция ЦСКА в данной ситуация понятна. Армейцы намерены получить за своего лидера как можно больше. Нельзя забывать, что клубу он достался не бесплатно, а за €15,7 млн, которые пришлось заплатить «Эвертону», и большая часть от предложенных «Миланом» средств лишь покроет этот трансфер. С другой, красно-синие, желая заработать здесь и сейчас, рискуют в перспективе только проиграть.

Во-первых, Алексей Березуцкий может получить полностью демотивированного футболиста. Влашич играет в России три года и за это время явно перерос уровень РПЛ. Вдобавок в грядущем сезоне команда не выступит в еврокубках. То есть у Николы не будет дополнительного «пряника» хотя бы в виде Лиги Европы, не говоря уже о Лиге чемпионов. Игра же на внутренней арене после сорвавшихся переговоров с «Миланом» вряд ли вызовет у хорвата много эмоций. Дополнительной мотивацией могла бы стать борьба за титул, но, учитывая нынешнее состояние коллектива, это маловероятно.

Балканец уже немало дал ЦСКА — на протяжении трёх лет вёл за собой команду и был её лидером. В активе легионера — 103 матча в составе москвичей, в которых он забил 33 мяча и отдал 20 результативных передач. А болельщики навсегда запомнят его голы «Реалу», «Спартаку» и «Зениту». Однако сейчас для хорвата — идеальная возможность сделать шаг вперёд в карьере и подняться на качественно новый уровень. Ему всего 23 года, и в одной из сильнейших команд Италии, которая вдобавок гарантированно сыграет в группе ЛЧ, он способен стать настоящей звездой, тогда как в России пространства для роста больше нет.

Москвичи же, отказав итальянцам, рискуют в будущем не продать своего лидера и за €25 млн. В новом сезоне цена на него едва ли вырастет, поскольку коллектив остался без еврокубков и в РПЛ вряд ли добьётся такого результата, чтобы привлечь внимание европейских грандов. Хорошим трамплином для Влашича могла бы стать сборная Хорватии, но там место в основе ему, как выяснилось на Евро-2020, не гарантировано. Первые два матча турнира хавбек начал в запасе. В оставшихся двух играх он попал в стартовый состав и даже забил Шотландии, но в целом смотрелся не слишком ярко.

При этом в истории армейцев есть немало примеров, когда клуб затягивал с продажей своих футболистов в Европу и фактически терял их. Например, Фёдора Чалова в 2019-м не отпустили в «Кристал Пэлас». Об этом позже прямо заявил Евгений Гинер. В результате талантливый нападающий, который становился лучшим бомбардиром РПЛ и боролся за место в национальной команде, захандрил, перестал забивать и оказался на скамейке запасных. Точно так же в середине нулевых не отпустили Даниэла Карвальо, который был для ЦСКА, пожалуй, даже более системообразующим футболистом, чем Влашич. После победы в Кубке УЕФА у бразильца имелось немало предложений, но армейцы ждали лучшего. Итог тот же: легионер потерял мотивацию и больше не показывал ту же игру, что прежде. Мало того, он так и не попробовал себя в сильном европейском чемпионате.

В лице Влашича красно-синие рискуют получить нового Кейсуке Хонду, которого в 2013-м не отпускали в тот же «Милан». В итоге японец всё-таки уехал в Италию, разругавшись с руководством.

Восполнимая потеря

Неудивительно, что возможный уход хорвата вызывает у болельщиков серьёзные опасения, ведь без него команду на данный момент сложно себе представить. Балканец перешёл в ЦСКА на правах аренды в 2018-м и с ходу начал приносить пользу. В частности, в ЛЧ он набрал два балла за результативность в матче с «Викторией Пльзень», а затем забил победный мяч «Реалу».

В сезоне-2018/19 Никола отметился восемью голами во всех турнирах и отдал семь результативных передач. В последующем его показатели возросли — 12 мячей (все — в РПЛ) и шесть ассистов. Причём в гонке бомбардиров чемпионата легионер поделил третье место c Александром Соболевым и Алексеем Миранчуком.

В прошлом же сезоне РПЛ хорват занял седьмое место по количеству баллов за результативность (11 + 5). Куда более примечательны другие цифры. Влашичу не оказалось равных в лиге по количеству ударов (в среднем четыре за игру), а по числу ключевых передач (2,8) он поделил первое место с Себастьяном Шиманьски из «Динамо».

Конечно, отпустить исполнителя такого класса крайне сложно. С другой стороны, ЦСКА не привыкать терять лидеров. В разные годы уезжали Вагнер Лав, Сейду Думбия, Хонда, Понтус Вернблум. Заканчивали карьеру «вечные» братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. Но в клубе всегда находили замену своим звёздам.

На данный момент очевидно, что красно-синие слишком зависимы от Влашича. Партнёры зачастую предпочитают отдать мяч ему, чтобы балканец за счёт своей техники и мышления сам нашёл интересный вариант для продолжения атаки. Когда воспитанник «Хайдука» находится в хорошей форме — это работает, в ином случае у коллектива возникают серьёзные проблемы.

В этом плане показательным получился прошлый сезон, который хавбек провёл нестабильно. В первой его части он регулярно поражал ворота соперников и отдавал голевые передачи. Однако весной полузащитник смотрелся вовсе не так ярко. Он забил всего три мяча (два из которых — с пенальти) и ни разу не ассистировал партнёрам, а в довершение всех бед получил травму. В результате ЦСКА посыпался — в 2021-м выиграл в национальном первенстве лишь четыре матча, рухнул на шестое место и пережил смену тренера.

Но вместе с тем отсутствие звезды на поле вовсе не являлось для красно-синих синонимом поражения. Без него они провели в РПЛ четыре встречи и три из них выиграли («Химки» — 2:0, «Тамбов» — 2:1, «Краснодар» — 3:1). Не справились шестикратные чемпионы страны только с «Динамо» — 2:3.

Да и замена Влашичу у армейцев есть. В первую очередь речь о Константине Кучаеве, который ещё при Викторе Гончаренко начал действовать ближе к чужим воротам и раскрылся на этой позиции. С Николой на поле ему приходилось играть роль правого инсайда, но россиянин способен сыграть и под нападающим. Собственно, летом, когда хорват пропустил пару игр из-за повреждения, отечественный футболист практически безболезненно заменил его и забил два мяча в двух первых турах.

Также на этой позиции способны сыграть Арнор Сигурдссон и Бактиёр Зайнутдинов, который вынужденно закрывает фланг обороны. Нельзя забывать и об Ильзате Ахметове. Молодого футболиста болельщики уже привыкли видеть в опорной зоне, но со своей техникой и отличным видением поля он вполне может подняться и выше.

Наконец, Березуцкий при наличии в составе большого количества качественных полузащитников и опорников (Максим Мухин, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Кучаев, Ахметов, Эмиль Бохинен) имеет возможность вовсе перейти на другую схему, без чистой «десятки», или заменить Николу опытным Аланом Дзагоевым. Именно так поступил Ивица Олич в майском матче с «Краснодаром», который закончился уверенной победой москвичей — 3:1.