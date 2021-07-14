«Матч ТВ»: ЦСКА не согласился отдать Влашича в аренду «Милану»
- globallookpress.com
Как сообщает «Матч ТВ», армейцы готовы рассмотреть возможность только полноценной продажи 23-летнего игрока. Если же «Милан» не согласится на это, то предстоящий сезон Влашич проведёт в России.
Отмечается, что ЦСКА донёс уже данною информацию до представителей хавбека.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из английского «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м был выкуплен московским клубом. В минувшем сезоне он провёл за армейцев 34 матча, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее агент Влашича не стал комментировать информацию о переходе футболиста в «Милан».