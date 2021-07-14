«Матч ТВ»: ЦСКА не согласился отдать Влашича в аренду «Милану»

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Московский футбольный клуб ЦСКА не собирается отдавать в аренду итальянскому «Милану» полузащитника команды Николу Влашича.
«Матч ТВ»: ЦСКА не согласился отдать Влашича в аренду «Милану»
  • globallookpress.com

Как сообщает «Матч ТВ», армейцы готовы рассмотреть возможность только полноценной продажи 23-летнего игрока. Если же «Милан» не согласится на это, то предстоящий сезон Влашич проведёт в России.

Отмечается, что ЦСКА донёс уже данною информацию до представителей хавбека.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из английского «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м был выкуплен московским клубом. В минувшем сезоне он провёл за армейцев 34 матча, забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Влашича не стал комментировать информацию о переходе футболиста в «Милан».

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