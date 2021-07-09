Арустамян сообщил, что «Милан» связался с ЦСКА по трансферу Влашича

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини пообщался с представителями московского ЦСКА насчёт потенциальной сделки по хорватскому полузащитнику Николе Влашичу.

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини пообщался с представителями московского ЦСКА насчёт потенциальной сделки по хорватскому полузащитнику Николе Влашичу.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале, руководство миланского клуба впечатлило выступление полузащитника на чемпионате Европы по футболу.

Отмечается, что «Милан» хочет арендовать Влашича с правом выкупа, а ЦСКА настаивает на полноценном трансфере и хочет получить за хорвата €35 млн.

В прошедшем сезоне Влашич провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Чалов назвал провальными результаты ЦСКА в прошлом сезоне.