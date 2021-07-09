Чалов назвал провальными результаты ЦСКА в прошлом сезоне

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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2020/21.
Чалов назвал провальными результаты ЦСКА в прошлом сезоне
  • РИА Новости

«По результату прошлый сезон ЦСКА — провал. Всё было в наших руках, но мы выступили очень плохо. У нас было очень много повреждений, когда находили игру, кто-то выбывал », — цитирует Чалова «Чемпионат».

Нападающий отметил, что в команде перед новым сезоном много новых игроков, идёт перестройка, поэтому нужно сыграться и найти связи.

«В ЦСКА нет равнодушных людей. Все понимают, что могут лучше, и прикладывают для этого усилия. Мы должны становиться командой, которая даже в сложные моменты, может решать большие задачи. Надеюсь, у нас всё впереди», — сказал он.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Чалов назвал Дзагоева легендой ЦСКА.

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