Чалов назвал провальными результаты ЦСКА в прошлом сезоне

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился мнением о выступлении команды в сезоне-2020/21.

«По результату прошлый сезон ЦСКА — провал. Всё было в наших руках, но мы выступили очень плохо. У нас было очень много повреждений, когда находили игру, кто-то выбывал », — цитирует Чалова «Чемпионат».

Нападающий отметил, что в команде перед новым сезоном много новых игроков, идёт перестройка, поэтому нужно сыграться и найти связи.

«В ЦСКА нет равнодушных людей. Все понимают, что могут лучше, и прикладывают для этого усилия. Мы должны становиться командой, которая даже в сложные моменты, может решать большие задачи. Надеюсь, у нас всё впереди», — сказал он.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Ранее Чалов назвал Дзагоева легендой ЦСКА.