Чалов назвал Дзагоева легендой ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказал мнение о своём бывшем одноклубнике — полузащитнике Алане Дзагоеве, ставшим свободным агентом по истечении контракта.

«Дзага — лидер и на поле, и за его пределами. Может в нужный момент настроить, напихать или, наоборот, расслабить команду. Все знают, что у Алана крутое чувство юмора — может посмеяться и над другими, и над собой. Когда Дзага в форме — это очень сильный игрок, который может придумать момент из ничего. Мы это видели в Туле в четвертьфинале Кубка России, когда он отдал голевую Марио. Дзагоев — легенда ЦСКА. Не знаю насчёт его контракта, но надеюсь, он останется с нами. А так, думаю, многие клубы ждут разрешения ситуации, чтобы подписать Алана, если он не договорится с ЦСКА. Такой человек очень важен в команде», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

31-летний Дзагоев играет за ЦСКА с 2008 года. В общей сложности в его активе 77 голов и 90 результативных передач в 375 матчах за московский клуб, в составе которого он трижды стал чемпионом РПЛ и по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России.

Ранее сообщалось, что агент македонского футболиста Алиоски опроверг слухи об интересе ЦСКА.