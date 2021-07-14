Бывший футболист ЦСКА Вернблум завершил карьеру

Полузащитник «Гётеборга» Понтус Вернблум завершил профессиональную карьеру.

«Грустно, но я рад, что мне удалось завершить карьеру в «Гётеборге», где я мечтал играть с детства. Я бы хотел продолжать карьеру, но я должен прислушиваться к сигналам своего тела и принять это трудное решение», — цитирует Вернблума пресс-служба «Гётеборга».

Напомним, что Вернблум играл за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе ЦСКА полузащитник три раза выигрывал Российскую премьер-лигу, два раза — Суперкубок России, один раз — Кубок России.

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