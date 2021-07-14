Бывший футболист ЦСКА Вернблум завершил карьеру

Короткая ссылка
Полузащитник «Гётеборга» Понтус Вернблум завершил профессиональную карьеру.
Бывший футболист ЦСКА Вернблум завершил карьеру
  • РИА Новости

«Грустно, но я рад, что мне удалось завершить карьеру в «Гётеборге», где я мечтал играть с детства. Я бы хотел продолжать карьеру, но я должен прислушиваться к сигналам своего тела и принять это трудное решение», — цитирует Вернблума пресс-служба «Гётеборга».

Напомним, что Вернблум играл за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе ЦСКА полузащитник три раза выигрывал Российскую премьер-лигу, два раза — Суперкубок России, один раз — Кубок России.

Ранее Березуцкий заявил, что ЦСКА будет играть в атакующий футбол.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить