Березуцкий заявил, что ЦСКА будет играть в атакующий футбол

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Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, в какой футбол под его руководством будет играть команда.
Березуцкий заявил, что ЦСКА будет играть в атакующий футбол
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Мне нравятся и «Аталанта» Гасперини, и «Ливерпуль» Клоппа, и «Манчестер Сити» Гвардиолы, и «Реал» Зидана. Я не шучу, они все мне нравятся. Но ЦСКА должен играть в футбол, в который позволяет играть подбор футболистов. Естественно, мы будем стараться играть в атакующий футбол», — сказал Березуцкий в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Напомним, что Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА 15 июня после того, как клуб объявил об отставке Ивицы Олича.

В первом туре Российской премьер-лиги сезона-2021/22 ЦСКА сыграет с футбольным клубом «Уфа». Встреча пройдёт 25 июля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 20:00 по мск.

Ранее Березуцкий рассказал о ситуации с контрактом Дзагоева.

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