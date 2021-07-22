ЦСКА представил новые комплекты формы на предстоящий сезон
- © ПФК ЦСКА Москва
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Домашняя форма выполнена в красно-синих цветах: синий цвет верха футболки перетекает в красный внизу.
Гостевая экипировка — в ретростиле, белого цвета. Вместо стандартной эмблемы ЦСКА на футболку нанесён логотип Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС) — команды, основанной в 1911 году, от которой московский клуб ведёт свою историю.
Третий комплект — фиолетовый.
25 июля ЦСКА встретится с «Уфой» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 20:00.
Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым.