ЦСКА представил новые комплекты формы на предстоящий сезон

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Московский ЦСКА представил новые комплекты игровых форм, в которых команда будет играть в сезоне-2021/22.
ЦСКА представил новые комплекты формы на предстоящий сезон
  • © ПФК ЦСКА Москва
  • vk.com

Домашняя форма выполнена в красно-синих цветах: синий цвет верха футболки перетекает в красный внизу.

Гостевая экипировка — в ретростиле, белого цвета. Вместо стандартной эмблемы ЦСКА на футболку нанесён логотип Общества любителей лыжного спорта (ОЛЛС) — команды, основанной в 1911 году, от которой московский клуб ведёт свою историю.

Третий комплект — фиолетовый.

25 июля ЦСКА встретится с «Уфой» в матче первого тура Российской премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало игры — в 20:00.

Ранее сообщалось, что ЦСКА продлил контракт с Дзагоевым.

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