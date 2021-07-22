Заболотный: начинаю в ЦСКА с чистого листа

Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный поделился мнением о своём возвращении в клуб.

«Забудьте того Заболотного, которого вы знали много лет назад. Я совсем другой. Начинаю в ЦСКА с чистого листа. Отсутствие голов на сборах воспринимаю спокойно, главное — официальные матчи. Я очень хотел вернуться в ЦСКА и рад, что это произошло», — приводит слова Заболотного Bobsoccer.

30-летний форвард является воспитанником ЦСКА, но в 2012 году покинул клуб, не сыграв ни одного матча за основной состав. В дальнейшем он играл в «Уфе», «Факеле», «Тосно», «Зените» и «Сочи».

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. Первый матч ЦСКА проведёт на своём поле с «Уфой» 25 июля.

Ранее Селюк отреагировал на решение ЦСКА внести Гогуа в заявку на РПЛ.