Заболотный: начинаю в ЦСКА с чистого листа

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Нападающий московского ЦСКА Антон Заболотный поделился мнением о своём возвращении в клуб.
Заболотный: начинаю в ЦСКА с чистого листа
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Забудьте того Заболотного, которого вы знали много лет назад. Я совсем другой. Начинаю в ЦСКА с чистого листа. Отсутствие голов на сборах воспринимаю спокойно, главное — официальные матчи. Я очень хотел вернуться в ЦСКА и рад, что это произошло», — приводит слова Заболотного Bobsoccer.

30-летний форвард является воспитанником ЦСКА, но в 2012 году покинул клуб, не сыграв ни одного матча за основной состав. В дальнейшем он играл в «Уфе», «Факеле», «Тосно», «Зените» и «Сочи».

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. Первый матч ЦСКА проведёт на своём поле с «Уфой» 25 июля.

Ранее Селюк отреагировал на решение ЦСКА внести Гогуа в заявку на РПЛ.

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