Селюк отреагировал на решение ЦСКА внести Гогуа в заявку на РПЛ

Агент защитника московского ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк прокомментировал решение клуба внести игрока в заявку на розыгрыш Российской премьер-лиги сезона-2021/22.

«Нет слов, одни аплодисменты. Алексей Березуцкий правильно оставил Седрика Гогуа для создания конкурентной среды в команде. Кто лучше, тот и будет играть. Матчей много, присутствуют повреждения, мы же помним ЦСКА конца прошлого сезона. Решение абсолютно правильное. Наконец-то я могу спокойно сопереживать за клуб», — цитирует Селюка «Чемпионат».

Агент поблагодарил ЦСКА и выразил надежду, что Гогуа в конкурентной борьбе покажет, что достоин выступать за клуб.

Напомним, ранее Селюк сообщил, что ЦСКА не берёт Гогуа на второй летний тренировочный сбор, и пригрозил клубу, что обратится в Международную федерацию футбола.