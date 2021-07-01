Селюк пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА из-за ситуации с Гогуа

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Агент защитника московского ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк сообщил, что клуб не берёт его клиента на второй летний тренировочный сбор.
Селюк пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА из-за ситуации с Гогуа
  • © РИА Новости / Юлия Честнова

«Непонятно почему, но Седрик не летит на сборы. Нам никто ничего не объяснял. То, что сейчас происходит, мягко говоря, несправедливо», — цитирует Селюка Sport24.

Агент пригрозил ЦСКА, что пожалуется в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за невыполнения клубом контрактных обязательств.

«Теперь ЦСКА будет объясняться в ФИФА. У Гогуа контракт, который будет длиться ещё два года. Понятно, что у клуба перебор легионеров и от некоторых они хотят избавиться, но давлением они ничего не добьются», — сказал он.

По мнению агента, ЦСКА нарушает регламентные нормы ФИФА.

«ЦСКА это всё дорого обойдётся. Мы уже прислали в клуб официальные юридические бумаги с нашей позицией по этому вопросу. Если не хотите видеть Гогуа в команде, мы готовы расторгнуть контракт с выплатой неустойки. Но давить на Седрика не надо», — сказал Селюк.

Он также отметил, что если ЦСКА не заявит Гогуа до начала сезона, то ФИФА может обязать клуб выплатить все деньги до конца контракта.

Гогуа перешёл в ЦСКА из футбольного клуба «Тамбов» в 2019 году. Прошедший сезон защитник провёл в аренде в волгоградском «Роторе».

Ранее сообщалось, что Дзагоев стал свободным агентом.

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