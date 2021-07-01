Селюк пригрозил ЦСКА, что обратится в ФИФА из-за ситуации с Гогуа

Агент защитника московского ЦСКА Седрика Гогуа Дмитрий Селюк сообщил, что клуб не берёт его клиента на второй летний тренировочный сбор.

«Непонятно почему, но Седрик не летит на сборы. Нам никто ничего не объяснял. То, что сейчас происходит, мягко говоря, несправедливо», — цитирует Селюка Sport24.

Агент пригрозил ЦСКА, что пожалуется в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за невыполнения клубом контрактных обязательств.

«Теперь ЦСКА будет объясняться в ФИФА. У Гогуа контракт, который будет длиться ещё два года. Понятно, что у клуба перебор легионеров и от некоторых они хотят избавиться, но давлением они ничего не добьются», — сказал он.

По мнению агента, ЦСКА нарушает регламентные нормы ФИФА.

«ЦСКА это всё дорого обойдётся. Мы уже прислали в клуб официальные юридические бумаги с нашей позицией по этому вопросу. Если не хотите видеть Гогуа в команде, мы готовы расторгнуть контракт с выплатой неустойки. Но давить на Седрика не надо», — сказал Селюк.

Он также отметил, что если ЦСКА не заявит Гогуа до начала сезона, то ФИФА может обязать клуб выплатить все деньги до конца контракта.

Гогуа перешёл в ЦСКА из футбольного клуба «Тамбов» в 2019 году. Прошедший сезон защитник провёл в аренде в волгоградском «Роторе».

Ранее сообщалось, что Дзагоев стал свободным агентом.