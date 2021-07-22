СМИ: Не менее четырёх матчей первого тура РПЛ пройдут без болельщиков

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Региональные управления Роспотребнадзора запретили ряду клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) пускать болельщиков на матчи первого тура из-за распространения коронавирусной инфекции.
СМИ: Не менее четырёх матчей первого тура РПЛ пройдут без болельщиков
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Как сообщает «РБ-Спорт», помимо матча открытия сезона РПЛ «Ростов» — «Динамо», болельщики также не будут допущены на встречи «Урал» — «Краснодар», «Крылья Советов» — «Ахмат» и «Нижний Новгород» — «Сочи».

При этом, как стало известно ранее, матч «Химки» — «Зенит» смогут посетить не более 1 тыс. фанатов, имеющих QR-код, а на игре «Рубин» — «Спартак» стадион в Казани будет заполнен максимум на 30%.

Отмечается, что допуск зрителей на матчи «Локомотив» — «Арсенал» и ЦСКА — «Уфа» на данный момент находится под вопросом, поскольку московские клубы продолжают переговоры со столичными властями и Роспотребнадзором.

Ранее РПЛ выступила с заявлением по ситуации с допуском болельщиков на матчи.

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