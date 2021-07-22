Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по ситуации с допуском болельщиков на матчи первого тура сезона-2021/22.

«В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на матчи первого тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора. К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее», — говорится в заявлении.

РПЛ также попросила болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации.

«Стремительное распространение коронавируса вынуждает власти идти на непопулярные меры, вместе с тем выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать РПЛ и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», — подытожили в РПЛ.

Сезон-2021/22 РПЛ стартует 23 июля.

Ранее сообщалось, что матч открытия сезона-2021/22 РПЛ «Ростов» — «Динамо» пройдёт без зрителей.