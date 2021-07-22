РПЛ выступила с заявлением по ситуации с допуском болельщиков на матчи

Короткая ссылка
Российская премьер-лига (РПЛ) выступила с заявлением по ситуации с допуском болельщиков на матчи первого тура сезона-2021/22.
РПЛ выступила с заявлением по ситуации с допуском болельщиков на матчи
  • РИА Новости

«В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на матчи первого тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора. К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее», — говорится в заявлении.

РПЛ также попросила болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации.

«Стремительное распространение коронавируса вынуждает власти идти на непопулярные меры, вместе с тем выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать РПЛ и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», — подытожили в РПЛ.

Сезон-2021/22 РПЛ стартует 23 июля.

Ранее сообщалось, что матч открытия сезона-2021/22 РПЛ «Ростов» — «Динамо» пройдёт без зрителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить