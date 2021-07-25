Березуцкий отметил самоотдачу игроков ЦСКА в матче с «Уфой»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча первого тура Российской премьер-лиги с «Уфой» (1:0).

«В первую очередь нам важно было победить в первом матче сезона. В первом тайме ребята заметно нервничали, он у них не удался. Во втором сыграли гораздо лучше и победили закономерно. Отдельно отмечу самоотдачу. Дзагоев показал свой класс во втором тайме. Полностью доволен игрой Чалова. Мотивация Заболотного? Он всегда был таким, в любой команде. Всегда нравились его игра и стиль», — сказал Березуцкий после матча.

Алексей Березуцкий в матче с «Уфой» дебютировал в роли главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что Дзагоев стал лучшим игроком в матче ЦСКА — «Уфа».