Березуцкий отметил самоотдачу игроков ЦСКА в матче с «Уфой»

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча первого тура Российской премьер-лиги с «Уфой» (1:0).
Березуцкий отметил самоотдачу игроков ЦСКА в матче с «Уфой»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В первую очередь нам важно было победить в первом матче сезона. В первом тайме ребята заметно нервничали, он у них не удался. Во втором сыграли гораздо лучше и победили закономерно. Отдельно отмечу самоотдачу. Дзагоев показал свой класс во втором тайме. Полностью доволен игрой Чалова. Мотивация Заболотного? Он всегда был таким, в любой команде. Всегда нравились его игра и стиль», — сказал Березуцкий после матча.

Алексей Березуцкий в матче с «Уфой» дебютировал в роли главного тренера команды.

Ранее сообщалось, что Дзагоев стал лучшим игроком в матче ЦСКА — «Уфа».

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