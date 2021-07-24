«Зенит» одержал волевую победу над «Химками» в первом туре РПЛ

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Петербургский «Зенит» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Зенит» одержал волевую победу над «Химками» в первом туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Химках, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

«Химки» забили первыми. На 28-й минуте отличился Илья Кухарчук.

«Зенит» ответил голом Сердара Азмуна на 33-й минуте, а также вышедших на замену Александра Ерохина, забившего на 72-й минуте, и Алексея Сутормина, реализовавшего пенальти на 76-й минуте.

Во втором туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Химки» — с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что «Динамо» победило «Ростов» в матче открытия сезона РПЛ.

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