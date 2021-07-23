«Динамо» победило «Ростов» в матче открытия сезона РПЛ
- РИА Новости
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Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Победу «Динамо» принесли голы Арсена Захаряна, отличившегося на 20-й минуте, и Константина Тюкавина, забившего на 33-й минуте.
Во втором туре «Динамо» на выезде сыграет с «Уфой», а «Ростов» на своём поле примет «Зенит».
Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил: матч РПЛ с «Уфой» смогут посетить до 1000 болельщиков при наличии QR-кода.