«Динамо» победило «Ростов» в матче открытия сезона РПЛ

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Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Динамо» победило «Ростов» в матче открытия сезона РПЛ
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Динамо» принесли голы Арсена Захаряна, отличившегося на 20-й минуте, и Константина Тюкавина, забившего на 33-й минуте.

Во втором туре «Динамо» на выезде сыграет с «Уфой», а «Ростов» на своём поле примет «Зенит».

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил: матч РПЛ с «Уфой» смогут посетить до 1000 болельщиков при наличии QR-кода.

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