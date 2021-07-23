«Динамо» победило «Ростов» в матче открытия сезона РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Динамо» принесли голы Арсена Захаряна, отличившегося на 20-й минуте, и Константина Тюкавина, забившего на 33-й минуте.

Во втором туре «Динамо» на выезде сыграет с «Уфой», а «Ростов» на своём поле примет «Зенит».

Ранее сообщалось, что ЦСКА объявил: матч РПЛ с «Уфой» смогут посетить до 1000 болельщиков при наличии QR-кода.