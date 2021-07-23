ЦСКА объявил, что матч РПЛ с «Уфой» смогут посетить до 1000 болельщиков при наличии QR-кода
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба, на матче смогут присутствовать до 1 тыс. болельщиков при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность.
Отмечается, что доступ на матч будет осуществляться пропорционально количеству реализованных абонементов на каждую трибуну.
Матч ЦСКА — «Уфа» состоится 25 июля в Москве и начнётся в 20:00 мск.
Ранее «Локомотив» объявил, что матч РПЛ с «Арсеналом» пройдёт без зрителей.