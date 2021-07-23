ЦСКА объявил, что матч РПЛ с «Уфой» смогут посетить до 1000 болельщиков при наличии QR-кода

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о допуске болельщиков на домашний матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 с «Уфой».

Как сообщает пресс-служба клуба, на матче смогут присутствовать до 1 тыс. болельщиков при наличии QR-кода и документа, удостоверяющего личность.

Отмечается, что доступ на матч будет осуществляться пропорционально количеству реализованных абонементов на каждую трибуну.

Матч ЦСКА — «Уфа» состоится 25 июля в Москве и начнётся в 20:00 мск.

Ранее «Локомотив» объявил, что матч РПЛ с «Арсеналом» пройдёт без зрителей.