«Локомотив» объявил, что матч РПЛ с «Арсеналом» пройдёт без зрителей

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил, что домашний матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22 с тульским «Арсеналом» пройдёт при пустых трибунах.

Как сообщает пресс-служба «Локомотива», клуб получил разрешение на допуск на арену 500 человек, включая команды, поэтому было принято решение провести матч без болельщиков.

«Клуб не считает правильным отдавать предпочтение той или иной группе болельщиков, так как на данный момент количество проданных абонементов и лож в разы превышает разрешённое к посещению матча количество зрителей», — говорится в заявлении.

Матч «Локомотив» — «Арсенал» состоится 24 июля в Москве. Начало — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» смогут посетить менее 500 человек.