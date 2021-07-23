Матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат» смогут посетить менее 500 человек

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о допуске болельщиков на домашний матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Как сообщает пресс-служба самарской команды, на встречу будут допущены не более 500 человек, включая всех участников матча.

Отмечается, что такое решение принято в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции.

Матч «Крылья Советов» — «Ахмат» состоится в Самаре 25 июля и начнётся в 20:00 мск.

Ранее в «Локомотиве» заявили о неопределённости по допуску болельщиков на матч РПЛ с «Арсеналом».