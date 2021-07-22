В «Локомотиве» заявили о неопределённости по допуску болельщиков на матч РПЛ с «Арсеналом»

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Московский футбольный клуб «Локомотив» выступил с заявлением по ситуации с допуском болельщиков на домашний матч первого тура сезона-2021/22 с тульским «Арсеналом».
В «Локомотиве» заявили о неопределённости по допуску болельщиков на матч РПЛ с «Арсеналом»
  • © АГН Москва/Global Look Press

«Уважаемые болельщики «Локомотива»! На данный момент клуб не имеет однозначной информации по правилам допуска зрителей на стадион. Мы надеялись получить эти данные все последние дни, но даже сегодня, меньше чем за двое суток до игры, мы не можем предоставить вам корректную информацию о проходе на стадион на матч с «Арсеналом». Клуб ожидает получить финальное разъяснение от надзорных органов в течение пятницы», — говорится в заявлении клуба.

Матч первого тура сезона-2021/22 Российской премьер-лиги «Локомотив» — «Арсенал» состоится 24 июля в Москве. Начало — в 20:00 мск.

Ранее появилась информация, что не менее четырёх матчей первого тура РПЛ пройдут без болельщиков.

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