Геркус считает, что у «Спартака» мало шансов квалифицироваться в групповой этап ЛЧ

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение о перспективах столичного «Спартака» квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

«Отобраться в групповой этап практически невозможно. По сути, сформировалась группа — «Спартак», «Бенфика», «Мидтьюлланд», ПСВ — из которой выходит одна команда. Кажется, что это отборочные, но на самом деле это жесточайшая мясорубка. Шансов выйти из нее очень мало, к этому надо быть готовыми. Если «Спартак» выходит, у него дополнительно появляется 25 миллионов, там уже можно покупать, если есть возможность и необходимость», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» сыграет с португальской «Бенфикой». Первый матч пройдёт в Москве 4 августа, а ответный — 10 августа в Лиссабоне.

Ранее Руй Витория высказал мнение, больший груз ответстенности «Бенфики» может сыграть на руку «Спартаку».