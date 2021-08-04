Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Бенфики» на матч ЛЧ

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Опубликованы составы, в которых московский «Спартак» и португальская «Бенфика» начнут матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Бенфики» на матч ЛЧ
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

На поле с первых минут выйдут следующие игроки.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Соболев.

«Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш, Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Пицци, Жоао Мариу, Вайнгль, Рафа Силва, Сеферович, Грималдо.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответный поединок состоится 10 августа в Лиссабоне.

Ранее специалист прокомментировал предстоящий матч «Спартака» и «Бенфики».

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