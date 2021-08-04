Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Бенфики» на матч ЛЧ
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На поле с первых минут выйдут следующие игроки.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Хендрикс, Умяров, Зобнин, Бакаев, Ларссон, Соболев.
«Бенфика»: Влаходимос, Гонсалвеш, Отаменди, Вериссимо, Вертонген, Пицци, Жоао Мариу, Вайнгль, Рафа Силва, Сеферович, Грималдо.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Ответный поединок состоится 10 августа в Лиссабоне.
Ранее специалист прокомментировал предстоящий матч «Спартака» и «Бенфики».