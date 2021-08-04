Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Бенфики» на матч ЛЧ

Опубликованы составы, в которых московский «Спартак» и португальская «Бенфика» начнут матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

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