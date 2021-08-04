Специалист прокомментировал предстоящий матч «Спартака» и «Бенфики»

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Футбольный эксперт Андрей Малосолов прокомментировал предстоящий матч «Спартака» и «Бенфики» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Специалист прокомментировал предстоящий матч «Спартака» и «Бенфики»
  • РИА Новости

«Несмотря на то что «Спартак» сейчас возглавляет португальский тренер Руй Витория, который как раз с «Бенфикой» работал и её хорошо знает, я совсем не уверен, что «Спартак» с этой командой сыграет успешно», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, первые два матча в РПЛ были у московской команды не очень удачными с точки зрения преимущества.

Как отметил Малосолов, «Спартаку» будет не хватать и поддержки родного стадиона, так как на этой игре ожидается крайне мало болельщиков.

Первый матч «Спартака» и «Бенфики» состоится 4 августа в Москве и начнётся в 20:00.

Ответная игра пройдёт в Лиссабоне 10 августа.

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