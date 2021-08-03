Тренер «Бенфики»: мы покажем достойный футбол в матче со «Спартаком»

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Главный тренер португальской «Бенфики» Жорже Жезуш поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА.
Тренер «Бенфики»: мы покажем достойный футбол в матче со «Спартаком»
  • Reuters

«Мы хорошо готовились, провели плодотворную работу. Очень надеемся, что сможем показать если не лучший, то очень достойный футбол», — приводит слова Жезуша ТАСС.

Он отметил, что «Спартак» является довольно сильным соперником. 

«Наша команда очень хочет попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Соперник не менее амбициозен, чем мы. «Спартак» провёл две официальные игры и уже находится на ходу. Не моё дело ждать, что покажет «Спартак», — добавил наставник португальской команды.

Первый матч «Спартака» и «Бенфики» состоится 4 августа в Москве и начнётся в 20:00. Ответная игра пройдёт в Лиссабоне 10 августа.

Ранее Руй Витория заявил, что «Спартак» готов к матчу квалификации ЛЧ с «Бенфикой».

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