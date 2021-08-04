УЕФА назначил новую бригаду арбитров на матч ЛЧ «Спартак» — «Бенфика»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении другой бригады арбитров на первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов между московским «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой».

Как сообщает пресс-служба УЕФА, вместо испанской бригады арбитров матч обслужит судейская бригада из Сербии под руководством Срджана Йовановича, ассистентами которого станут Урош Стойкович и Милан Михайлович, а резервным арбитром — Новак Симович.

Первый матч «Спартака» и «Бенфики» состоится 4 августа в Москве и начнётся в 20:00. Ответная игра пройдёт в Лиссабоне 10 августа.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Руй Витория заявил, что его команда готова к матчу ЛЧ с «Бенфикой».