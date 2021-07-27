Матч «Спартак» — «Бенфика» в ЛЧ обслужит испанская бригада арбитров

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Стала известна бригада судей, которая будет работать на первом матче третьего квалификационного раунда между московским «Спартаком» и лиссабонской «Бенфикой».
Матч «Спартак» — «Бенфика» в ЛЧ обслужит испанская бригада арбитров
  • Reuters
  • © Kai Pfaffenbach

Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), главным арбитром назначен Карлос дель Серро.

Помогать в качестве ассистентов на линии будут его соотечественники Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный рефери — Хавьер Альберола.

Встреча состоится 4 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.

Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к правому защитнику «Порту» Вилсону Манафа.

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