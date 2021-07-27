Матч «Спартак» — «Бенфика» в ЛЧ обслужит испанская бригада арбитров
- Reuters
- © Kai Pfaffenbach
Как сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), главным арбитром назначен Карлос дель Серро.
Помогать в качестве ассистентов на линии будут его соотечественники Хуан Юсте и Роберто Алонсо. Резервный рефери — Хавьер Альберола.
Встреча состоится 4 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20:00 мск. Ответная игра пройдёт 10 августа в Лиссабоне.
Ранее в «Спартаке» отреагировали на слухи об интересе к правому защитнику «Порту» Вилсону Манафа.