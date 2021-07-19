«Витория готов к такому вызову»: «Спартак» сыграет с «Бенфикой» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов

Московский «Спартак» узнал соперника по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов. Ему предстоит встретиться с «Бенфикой», которую с 2015 по 2019 год возглавлял нынешний тренер красно-белых Руй Витория. По словам специалиста, команду ждёт непростое противостояние, но она готова биться до конца. Комментируя итоги жеребьёвки, одни специалисты предположили, что опыт португальского тренера станет преимуществом для «Спартака», а другие выразили мнение, что соперники в равной степени могут рассчитывать на выход в следующую стадию турнира.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по результатам которой определилось, что московский «Спартак» встретится с «Бенфикой». Первый матч пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 3 или 4 августа, ответный — 10 августа в Лиссабоне. Победитель пробьётся в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Историю противостояния двух команд сложно назвать богатой. В еврокубках они встречались лишь дважды — на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2012/13. Тогда москвичи одержали домашнюю победу со счётом 2:1, но уступили в гостях (0:2) и не сумели выйти в плей-офф.

Положительным моментом для «Спартака» может стать тот факт, что с одним из самых титулованных клубов Португалии хорошо знаком новый главный тренер красно-белых Руй Витория. Он возглавлял «Бенфику» с 2015 по 2019 год и внёс значительный вклад в расширение списка её регалий.

В первом же сезоне во главе «орлов» специалист выиграл чемпионат Португалии, опередив в чемпионской гонке «Спортинг». Тогда же лиссабонцы сумели дойти до четвертьфинала Лиги чемпионов. В следующем сезоне команда вновь завоевала золото национального первенства, а также стала обладателем Кубка Португалии. Кроме того, Витория привёл её к победе в Кубке португальской лиги и дважды — в Суперкубке страны. Так что тренер не понаслышке знает, на что способны лиссабонцы.

«Конечно, мы с «Бенфикой» хорошо знакомы. Нас ждёт непростое, но интересное противостояние. Жребий определил нам сложнейшего соперника из возможных. Но у нас есть цель, и мы будем биться за неё все 180 минут. А если потребуется, то больше. Однако прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате России», — цитирует Виторию пресс-служба «Спартака».

Для специалиста противостояние с бывшей командой будет принципиальной ещё и потому, что между ним и нынешним главным тренером «Бенфики» существует давняя вражда. В 2015 году Витория сменил на тренерском мостике именно Жорже Жезуша, который тогда весьма нелестно отзывался о преемнике. В частности, Жезуш заявлял, что чемпионство «орлов» сезона-2015/16 — его заслуга, так как именно он на протяжении нескольких лет строил эту команду. Руй парировал, что его не интересует мнение оппонента.

Комментируя итоги жеребьёвки, владелец «Спартака» Леонид Федун также отметил, что команде достался крайне непростой соперник, исторически — один из сильнейших клубов в Европе.

«Но уверен, Руй Витория готов к такому вызову. Это будет интересное противостояние для всех, в том числе и из-за давнего соперничества тренеров. Результат непредсказуем, но мы приложим все силы, чтобы показать наш лучший футбол», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Прогнозы экспертов по поводу исхода противостояния разделились. Одни выразили уверенность в том, что красно-белые пройдут соперника, другие же не были столь оптимистичны.

«Жребий для «Спартака» хороший, хотелось бы послабее, конечно, но тоже неплохо. «Бенфика» — та команда, которую можно проходить, и «Спартак» её пройдёт. Тем более Витория работал в «Бенфике», и это будет определённым преимуществом для нашей команды», — цитирует бывшего вратаря красно-белых Рината Дасаева «Чемпионат».

Его коллега по амплуа Анзор Кавазашвили также положительно воспринял итоги жеребьёвки. По его словам, Витория хорошо знаком с игрой «Бенфики», поэтому сможет правильно подготовить своих подопечных.

«Теперь ему надо не упасть в грязь лицом и доказать, что он не просто тренер, а знающий своё дело специалист. Уверен, Витория будет стараться сделать всё, чтобы обыграть «Бенфику» и пройти дальше. Настрой у меня однозначно позитивный», — добавил Кавазашвили.

Накануне «Спартак» стал триумфатором предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер. Москвичи одержали уверенные победы над «Сочи» (4:0), «Рубином» (4:0) и «Химками» (5:1) и завоевали первый трофей под руководством Витории. По мнению бывшего полузащитника Александра Мостового, команда хорошо себя показала перед стартом сезона, однако пока рано говорить о том, продемонстрирует ли она такую же успешную игру в Лиге чемпионов.

«Какая-то мистика, Витория только пришёл — и тут же против своей бывшей команды. «Бенфика» нам уже чуть ли не родная. Сколько раз они играли с «Зенитом», теперь вот «Спартак». Шансы оценю 50 на 50. Плюс не будем забывать, что у нас, скорее всего, пустят зрителей, а вот будут ли они в Лиссабоне — большой вопрос. Да и вообще, «Бенфика» — это хорошо», — сказал Мостовой «Чемпионату».

С его мнением согласился Андрей Канчельскис. Он предположил, что Витория будет нервничать перед важной встречей, поэтому нужно сделать всё возможное, чтобы его волнение не передалось футболистам.

«В товарищеских матчах «Спартак» был очень хорош. Он показал быстрый атакующий футбол. Очень важно не сбавлять темп и начать сезон в том же духе. «Бенфика» — очень крепкая команда, играющая каждый год в еврокубках. Думаю, что шансы в начале сезона абсолютно равны. Руй Витория прекрасно знает португальский футбол, это может помочь «Спартаку», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Экс-наставник москвичей Рауль Рианчо также предположил, что у обеих команд будут равные шансы на успех.

«Бенфика» переживает не лучшие времена, а «Спартак» перестраивается с новым тренером. Но в Лиге чемпионов не бывает простых соперников, так что, думаю, «Спартак» был готов к такому исходу. Пока слишком рано гадать, как далеко москвичи смогут пройти в Лиге чемпионов. Всё будет зависеть от матча с «Бенфикой», так что команде необходимо ответственно подготовиться и показать хорошую игру», — цитирует Рианчо Sport24.

Бывший главный тренер красно-белых и сборной России Георгий Ярцев подчеркнул, что самое главное для «Спартака» — не растерять футболистов из-за травм.

«На данный момент нужно не травмироваться, сохранить боевой дух и результативную игру к началу отборочных матчей. За счёт чего «Спартак» может пройти «Бенфику»? За счёт атакующих действий, важно включить вернувшихся в состав сборников в рисунок игры, выбрать тактику для победы. Есть надежда, что пройдём «Бенфику», у нас высококвалифицированные игроки и тренер, мы все надеемся, что «Спартак» попадёт в групповой этап Лиги чемпионов, где мы будем за него болеть», — сказал Ярцев ТАСС.

В свою очередь, Сергей Юран, выступавший как за «Спартак», так и за «Бенфику», напротив, не согласился с мнением, что предыдущий опыт Витории станет преимуществом для красно-белых.

«Да, он знает слабые и сильные стороны местных футболистов, но ведь игроки меняются и иностранцы там тоже довольно серьёзные. Есть требования, есть другие тактические схемы. Ошибочно считать, что Витория знает клуб, работу в нём и как его обыграть», — резюмировал Юран.

Также в понедельник, 19 июля, прошла жеребьёвка нового европейского турнира — Лиги конференций УЕФА. В третьем квалификационном раунде «Рубин» сойдётся с победителем противостояния между литовской «Судувой» и польским «Ракувом». А «Сочи» во втором раунде квалификации предстоит сразиться с азербайджанской «Кешлей», после чего клуб может попасть на сербский «Партизан» или словацкий «ДАК 1904».