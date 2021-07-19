Газзаев оценил шансы «Спартака» пройти в групповой раунд ЛЧ

Известный футбольный тренер, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев оценил шансы «Спартака» в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с «Бенфикой».

«У «Спартака» есть хорошие возможности в противостоянии с «Бенфикой», тем более что Руй Витория четыре года работал в этой команде. Наверняка у него есть козыри, которые помогут «Спартаку» выйти в следующий этап. Мы видим, что красно-белые провели очень активную подготовку. В контрольных матчах была заметна работа опытного специалиста. Конечно, эти игры не могут сравниваться с официальными, но тем не менее идёт подготовка. Мне кажется, что все эти изменения и сам факт того, что Руй Витория очень хорошо знает «Бенфику», дадут «Спартаку» хорошую возможность войти в групповой этап Лиги чемпионов», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Матчи третьего отборочного раунда между «Спартаком» и «Бенфикой» пройдут 3—4 августа в Москве и 10 августа в Лиссабоне.

Ранее Юран поделился ожиданиями от противостояния «Бенфики» и «Спартака» в ЛЧ.