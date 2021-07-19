Юран поделился ожиданиями от противостояния «Бенфики» и «Спартака» в ЛЧ

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Бывший форвард португальской «Бенфики» и московского «Спартака» Сергей Юран поделился ожиданиями от противостояния команд в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
Юран поделился ожиданиями от противостояния «Бенфики» и «Спартака» в ЛЧ
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Спартаку» попался серьёзный соперник. «Бенфика» — серьёзный клуб, красно-белым будет непросто его пройти. Хотя и тренер португалец, он знает игроков и команду, но уровень соперника достаточно серьёзный. «Бенфика» в каждом сезоне на групповом этапе выходит дальше, добивается каких-то положительных моментов. Я не могу сказать, что прошлая работа Руя Витории в «Бенфике» — это значительный плюс. Да, он знает слабые и сильные стороны местных игроков, но ведь футболисты меняются, иностранцы там тоже довольно серьёзные. Есть требования, другие тактические схемы. Ошибочно считать, что Витория знает клуб, работу в нём и как его обыграть», — цитирует Юрана Sport24.

Матчи состоятся 3—4 августа в Москве и 10—11 августа в Лиссабоне.

Ранее Федун высказался о встрече «Спартака» с «Бенфикой» в ЛЧ.

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