Ставка Витории на атаку и Игнатов в роли дирижёра: за счёт чего «Спартак» громит соперников на Кубке «Матч Премьер»

«Спартак» одержал две разгромные победы на товарищеском Кубке «Матч Премьер». Красно-белые забили по четыре безответных мяча в ворота «Сочи» и «Рубина» и практически гарантировали себе победу в турнире. Под руководством нового главного тренера Руя Витории команда перешла на схему 4—2—3—1 и сделала ставку на атаку. А лидером команды стал 21-летний полузащитник Михаил Игнатов, которого специалист использует на позиции «десятки». В рамках турнира хавбек уже отдал три результативные передачи.

Революция в «Спартаке»

Кубок «Матч Премьер» стал отличной возможностью для болельщиков последить за тем, в каком состоянии подходят к новому сезону «Рубин» и «Спартак». В первом туре команды смотрелись достаточно бодро и отметились уверенными победами. Казанцы, хотя и обыграли «Химки» с минимальным счётом благодаря голу Хвичи Кварацхелии на 90-й минуте, владели неоспоримым преимуществом и могли забить больше.

Красно-белые же вовсе отправили четыре безответных мяча в ворота «Сочи» и порадовали своих поклонников. Руй Витория всего за месяц нахождения в коллективе серьёзно изменил игру подопечных. От периода Доменико Тедеско в ней, кажется, не осталось и следа. Москвичи отказались от расстановки с тремя центральными защитниками и перешли на формацию 4—2—3—1.

А главное, полностью изменился демонстрируемый ими футбол: «Спартак» начал делать ставку на более присущие команде исторически короткие передачи и практически перестал выполнять длинные. Вице-чемпионы регулярно пытались создавать перегруз на флангах, а при потерях вступали в прессинг.

Плюс свой шанс получили футболисты, уходившие в аренду или же не получавшие достаточно практики в прошлом сезоне. Практически все они проявили себя. Зелимхан Бакаев и Резиуан Мирзов набрали по два балла за результативность. Молодой Михаил Игнатов, вышедший на позицию «десятки», отдал голевую передачу, а Георгий Мелкадзе совершил большой объём работы.

Ещё интереснее было посмотреть на наработки Витории в противостоянии с более сильным и лучше подготовленным на данный момент соперником — «Рубином». При этом португалец сделал в стартовом составе две рокировки по сравнению с предыдущей встречей: Александр Селихов на последнем рубеже заменил Александра Максименко, а Виктор Мозес — Игнатова. Бакаеву пришлось занять место под нападающим, а не на правом краю.

Что касается Слуцкого, то он выставил состав, близкий к оптимальному, причём нашёл возможность совместить в основе Кварацхелию и новичка Сеада Хакшабановича. Также даже в заявку не попал Карл Старфельт, который с большой долей вероятности перейдёт в «Селтик». Его место в центре обороны занял молодой украинец Константин Нижегородов — сын бывшего защитника сборной России и «Локомотива» Геннадия.

Самоотдача Мелкадзе и Бакаев на позиции «десятки»

Пожалуй, главное впечатление, которое осталось после просмотра первого тайма, — неплохая физическая готовность обеих команд к сезону. За десять дней до начала нового розыгрыша РПЛ соперники действовали на достаточно высоких скоростях, несмотря на жару. Это не должно удивлять, ведь и «Рубину», и «Спартаку» в августе предстоит стартовать также в квалификации еврокубков.

Красно-белые, как и во встрече с «Сочи», сделали ставку на резвое начало. Данный момент уже можно назвать фирменной фишкой вице-чемпиона страны при Витории. Собственно, на первых минутах москвичи создали несколько опасных моментов и заработали пенальти. Мелкадзе грамотно подставился под фол Джордже Деспотовича, а Мозес уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

В целом Георгий вновь оставил максимально положительное впечатление. Впереди он сражался до конца в каждом эпизоде и с максимальной самоотдачей боролся за все мячи. Нападающий чувствует, что имеет возможность наконец заиграть в основе родной команды, и делает всё возможное, чтобы ей воспользоваться. При этом нельзя забывать, что, помимо оставшегося в запасе Александра Соболева, у Витории есть ещё Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, уехавший в олимпийскую сборную Аргентины.

Бакаев на позиции «десятки» смотрелся не так опасно, как на фланге, но всё равно был одним из наиболее заметных футболистов в составе красно-белых. Достаточно активен на правом краю оказался и Мозес. А вот Мирзов на левом фланге злоупотреблял обводкой и зачастую терял мяч.

«Рубин», быстро пропустив, перехватил инициативу, но начал создавать моменты лишь ближе к перерыву. Разумеется, больше всего передач казанцы делали Кварацхелии налево. Поначалу Николай Рассказов достаточно уверенно справлялся с грузином. Появилась мысль, что защитник своей игрой может заслужить место в основе на старте сезона. Но затем он всё-таки пропустил пару опасных разрезающих передач себе за спину. Вопрос с покупкой правого защитника остаётся открытым.

Неспокойно было и на левом фланге обороны «Спартака», где Айртон противостоял Солтмураду Бакаеву. Бразилец традиционно не всегда успевал вернуться за своим визави из атаки. В официальных матчах его подключения способны стать для команды проблемой, учитывая переход на схему в два центральных защитника.

Казанцы большую часть атак провели по краям. При этом Хакшабанович располагался под Деспотовичем и поначалу был не очень заметен, как и сам сербский нападающий. Однако затем черногорец с Кварацхелией начали меняться местами. Новичок на родном фланге смотрелся заметно острее. В центре же поля он чувствовал себя не столь комфортно. Резюмируя: объединить двух техничных футболистов в основе Слуцкому будет непросто.

А вот другой новобранец коллектива, опытный Владислав Игнатьев, провёл неплохие 45 минут. В целом он действовал надёжно и не позволил почувствовать уверенность в себе Мирзову. Весьма любопытно, кому в итоге Слуцкий доверит место в основе — ему или Георгию Зотову.

Шедевр Зобнина и второй гол Соболева на турнире

Второй же тайм оставил исключительно комплиментарное впечатление об игре «Спартака», поскольку красно-белые попросту смяли соперника и за семь минут забили три мяча. Витория в перерыве произвёл целый ряд замен — бросил в бой Максименко, Георгия Джикию, Романа Зобнина, Игнатова и Соболева.

И эти перестановки сразу принесли свои плоды. Во-первых, Бакаев получил возможность уйти на правый фланг, а Игнатов расположился под нападающим. Михаил вновь проявил себя прекрасно. Он здорово действовал в подыгрыше, опускался за мячом в глубину и классно разгонял атаки команды. В результате молодой полузащитник стал автором сразу двух результативных передач. Сначала он ассистировал Соболеву, который забил второй мяч в рамках турнира, а затем — Зобнину.

Роман вовсе отметился очень красивым и не свойственным ему голом. Получив передачу, он на замахе убрал сразу двоих защитников, обыграл Юрия Дюпина и нанёс точный удар в ближний угол. После матча с «Сочи», когда футболист сборной России появился на поле лишь на 65-й минуте и на непривычной позиции «десятки», некоторые болельщики начали тревожиться за его будущее. Витории важно иметь в опорной зоне двух исполнителей с хорошим пасом, таких как Йоррит Хендрикс и Наиль Умяров. У Зобнина же другие сильные качества. Но во встрече с «Рубином» он показал, что своё место в основе просто так не отдаст.

Игнатов, помимо двух голевых передач, заработал штрафной, который обернулся голом Джикии. Пока талантливый воспитанник клубной академии, получивший шанс в основе ещё в 2018-м, чувствует себя в тактической расстановке нового тренера как рыба в воде. Очень хочется верить, что способный спортсмен наконец стабильно заиграет в РПЛ, а не отправится обратно в «Спартак-2».

Да и в целом красно-белые летом выглядят очень мощно. Под руководством Витории они забили 16 мячей в пяти матчах, а в двух встречах Кубка «Матч Премьер» ещё и не пропустили. Разгромные победы над «Сочи» и «Рубином» практически гарантировали им победу в турнире, хотя чисто теоретически по разнице москвичей могут обойти южане. А ведь ещё не набрали идеальную форму сборники, и красно-белые в основном делают игру за счёт резервистов. Так, Квинси Промес и Джордан Ларссон получили в своё распоряжение всего по 25 минут.

По игре казанцев во втором тайме выводы делать сложно. Команда пошла вперёд, начала раскрываться и предоставила сопернику массу свободного пространства. С уходом надёжного Оливера Абильгора полностью рассыпалась опорная зона. Один Леон Мусаев оказался не в состоянии справиться со спартаковцами.

Серьёзной проблемой для Слуцкого стал и уход центрального защитника Старфельта. От 19-летнего Нижегородова было сложно ждать надёжной игры. Он ожидаемо далеко не всегда справлялся с нападающими, в частности во втором тайме раз за разом легко упускал Соболева. Также он позволил спокойно обыграть себя Зобнину в эпизоде с третьим голом. Тем не менее тренерский штаб предоставил новобранцу все 90 минут. Но, скорее всего, если в ближайшее время клуб не поработает на трансферном рынке, сезон в основе начнут Филип Уремович и Силвие Бегич.