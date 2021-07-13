РПЛ изменила время начала четырёх матчей 1-го и 2-го тура

Российская премьер-лига сообщила об изменении времени начала четырёх матчей первого и второго тура.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, решение о переносе было принято, чтобы избежать проведения встреч в аномально жаркую погоду.

Игра первого тура между «Ростовом» и московским «Динамо», которая запланированная на 23 июля, перенесена с 19:00 на 20:00 мск. Матч «Крылья Советов» — «Ахмат», который пройдёт 25 июля, — с 17:30 на 19:00.

Во втором туре самарские «Крылья Советов» примут московский «Спартак» 30 июля в 19:00, а 2 августа грозненский «Ахмат» сыграет с «Сочи» в 20:00.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ смогут расширить заявки до 28 футболистов в сезоне-2021/22.