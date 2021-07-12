Клубы РПЛ смогут расширить заявки до 28 футболистов в сезоне-2021/22

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) в предстоящем сезоне смогут включить в заявку до 28 игроков.

Об этом сообщается в регламенте турнира на сайте Российского футбольного союза (РФС).

При этом отмечается, что команды не могут заявить более восьми легионеров, а также им необходимо заявить не менее шести «доморощенных» футболистов. Если же будет заявлено меньше воспитанников, то заявка уменьшится до 27—22 футболистов.

При этом в списке «ЗВ» клуб может держать не более 30 футболистов, родившихся не ранее 1 января 2000 года.

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