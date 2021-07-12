В «Спартаке» рассказали о планах по продаже Роши и Урунова

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков ответил на вопрос о продаже некоторых игроков команды.

«Вы знаете, мы пытаемся трудоустроить Педро Рошу и Остона Урунова, дальше все будет зависеть от предложения. Каждый игрок, заявленный за основную команду, безусловно, важен для нас. Надеюсь, каждому из них тренер найдет наиболее оптимальное применение и все будут прогрессировать», — цитирует функционера «Чемпионат».

Он отметил, что клубу нужно освободить одну позицию легионера, чтобы взять в команду иностранного игрока. Кроме того, гендиректор заявил, что официальных предложений о покупке хавбека красно-белых Алекса Крала ещё не поступало.

«Разговоры идут, контакты с агентами из разных клубов есть, но предметных официальных предложений не поступало», — сказал Мележиков.

Ранее Руй Витория остался доволен игрой «Спартака» в матче с «Сочи».

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