Витория остался доволен игрой «Спартака» в матче с «Сочи»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался о победе над «Сочи» в первом туре предсезонного турнира Кубка Париматч Премьер.
Витория остался доволен игрой «Спартака» в матче с «Сочи»
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«Была достаточно удачная игра с нашей стороны. Перед игрой просил команду сыграть организованно, компактно в обороне, что удалось сделать. Как следствие — у соперника не было большого количества моментов. В атаке тоже хорошо себя показали», — приводит слова Витории РИА Новости.

По его мнению, команда могла забить ещё больше в первом тайме, а во второй половине игры красно-белые продолжили хорошо играть.

«Помимо качества игры, и результат хороший, поэтому я доволен сегодня всем, благодарен ребятам за этот матч», — добавил специалист.

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 4:0. В следующем туре команда сыграет с «Рубином».

Ранее Леонид Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи» на Кубке Париматч Премьер.

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