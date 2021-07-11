Витория остался доволен игрой «Спартака» в матче с «Сочи»
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«Была достаточно удачная игра с нашей стороны. Перед игрой просил команду сыграть организованно, компактно в обороне, что удалось сделать. Как следствие — у соперника не было большого количества моментов. В атаке тоже хорошо себя показали», — приводит слова Витории РИА Новости.
По его мнению, команда могла забить ещё больше в первом тайме, а во второй половине игры красно-белые продолжили хорошо играть.
«Помимо качества игры, и результат хороший, поэтому я доволен сегодня всем, благодарен ребятам за этот матч», — добавил специалист.
«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 4:0. В следующем туре команда сыграет с «Рубином».
Ранее Леонид Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Сочи» на Кубке Париматч Премьер.