Крал вернулся в расположение «Спартака» после Евро-2020

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Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал вернулся в расположение московского «Спартака» после выступления за национальную команду на чемпионате Европы по футболу.
Крал вернулся в расположение «Спартака» после Евро-2020
  • ©spartak.com

Как сообщает пресс-служба «Спартака», 23-летний хавбек будет заниматься по индивидуальной программе.

Отмечается, что прежде вернувшиеся в команду нидерландец Квинси Промес и швед Джордан Ларссон уже приступили к тренировкам в общей группе.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. Первый матч «Спартак» проведёт на выезде с казанским «Рубином» 24 июля.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» рассказали о планах по продаже Роши и Урунова.

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