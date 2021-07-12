Крал вернулся в расположение «Спартака» после Евро-2020

Полузащитник сборной Чехии Алекс Крал вернулся в расположение московского «Спартака» после выступления за национальную команду на чемпионате Европы по футболу.

Как сообщает пресс-служба «Спартака», 23-летний хавбек будет заниматься по индивидуальной программе.

Отмечается, что прежде вернувшиеся в команду нидерландец Квинси Промес и швед Джордан Ларссон уже приступили к тренировкам в общей группе.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. Первый матч «Спартак» проведёт на выезде с казанским «Рубином» 24 июля.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» рассказали о планах по продаже Роши и Урунова.