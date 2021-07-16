С кадровыми потерями и отдохнувшими сборниками: в каком состоянии «Зенит» и «Локомотив» подошли к матчу за Суперкубок

17 июля в Калининграде в матче за Суперкубок России встретятся «Зенит» и «Локомотив». Команды в третий раз подряд разыграют этот трофей. Петербуржцы в преддверии противостояния остались без основного вратаря Андрея Лунёва и опорного полузащитника Вильмара Барриоса, которому Сергей Семак предоставил отдых. Железнодорожникам не поможет получивший травму нападающий Зе Луиш. Также Марко Николичу предстоит найти замену покинувшим клуб Максиму Мухину и Владиславу Игнатьеву и завершившему карьеру Ведрану Чорлуке.

Непростая предсезонка «Зенита»

К матчу за Суперкубок России «Зенит» подошёл не в лучшем состоянии. В отличие от «Локомотива», который отправился на первый сбор 14 июня, команда начала подготовку к новому сезону лишь 28-го числа. К тому же далеко не сразу к работе подключились футболисты сборной России, принимавшие участие в Евро-2020. А хорват Деян Ловрен вовсе вернулся в общую группу лишь на днях.

Всё это создало Сергею Семаку немало проблем. Например, в Австрию он изначально взял лишь 19 подопечных, половину из которых составили молодые исполнители. Специалист вынужден был фактически латать дыры в составе. Например, номинальный защитник Дуглас дос Сантос выходил в опорной зоне.

Несмотря на это, сине-бело-голубые достойно смотрелись в контрольных матчах. Во все трёх они померились силами с клубами второй немецкой Бундеслиги. С «Шальке» отечественный коллектив разошёлся миром (0:0), с «Вердером» сумел уйти от поражения, уступая по ходу встречи два мяча (2:2), а «Карслруэ» обыграл с запасом (3:1).

Постепенно начали возвращаться в строй сборники. Последним это сделал Артём Дзюба. Он вышел на поле только в заключительном противостоянии, но результативными действиями не отметился. Зато его партнёр по линии атаки Сердар Азумун, вернувшийся в расположение действующего чемпиона страны гораздо раньше, оформил дубль.

Тем не менее петербуржцы в Калининграде всё равно столкнутся с кадровыми сложностями. Во-первых, не удалось продлить контракт с Андреем Лунёвым, который уже подписал соглашение с «Байером». С большой долей вероятности его место в основе займёт опытный Михаил Кержаков. В обойме есть также 18-летний Даниил Одоевский. Игровое время на сборах они поделили поровну, а последний даже отразил пенальти от «Шальке». К слову, Семак допустил, что начать сезон в основе может именно молодой голкипер.

Во-вторых, совершенно точно не сыграет за Суперкубок Вильмар Барриос, который получил отдых после Кубка Америки, где завоевал бронзовую медаль. Вероятно, в опорной зоне в отсутствие колумбийца расположатся Вендел и Магомед Оздоев. Неплохо на сборе смотрелся и 19-летний Кирилл Кравцов, но его появление в старте всё-таки маловероятно.

Наконец, под вопросом участие в матче Ловрена, который лишь недавно вернулся в общую группу. Практически наверняка хорват останется в запасе, а места в центре обороны займут Ярослав Ракицкий и Дмитрий Чистяков.

Зато «Зенит» сможет рассчитывать на Малкома. Бразилец отправится в Калининград, а сразу после улетит в расположение олимпийской сборной Бразилии.

Строительство новой команды в «Локомотиве»

«Локомотив» начал подготовку к сезону раньше и провёл намного больше товарищеских матчей — восемь. Правда, в половине из них Марко Николич бросал в бой скорее резервный состав. Условной основе удалось одержать три победы над «Жилиной» (3:2), «Олимпией» (6:1) и «Целе»(1:0) при всего одном поражении от «Ариса» (1:2) и ничьей с «Рапидом» (0:0).

К тому же участие в Евро-2020 приняли лишь четверо игроков команды, если не брать в расчёт ушедшего в ЦСКА Максима Мухина, и все они завершили своё выступление на турнире после группового этапа (Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Мацей Рыбус и Гжегож Крыховяк).

Зато если сравнивать кадровые потери соперников, то Николич лишился больше исполнителей. Завершил карьеру и перешёл в тренерский штаб незаменимый центральный защитник Ведран Чорлука. Покинул команду перспективный Мухин. Не договорились о продлении контрактов опытные Антон Коченков и Владислав Игнатьев.

Последнего на правом фланге обороны, по идее, должен заменить приобретённый у «Ахмата» Максим Ненахов. Однако на сборах тренерский штаб больше доверял молодому воспитаннику клубной академии Александру Сильянову, а новичок чаще выступал за резерв.

Также действующие обладатели Кубка на перспективу взяли 18-летнего белоруса Кирилла Зиновича. На этом трансферная кампания пока завершилась, хотя Николич анонсировал приезд двух иностранцев. На просмотре в команде находился сербский вингер юрмальского «Спартака» Неманя Белакович, но контракт с ним, по информации СМИ, не был подписан из-за лимита на легионеров. Также сообщается об интересе москвичей к центральному защитнику «Байера» Тину Едваю.

Усиление бронзовому призёру чемпионата страны не помешает и в атаке. Уехал из России Эдер, а Зе Луиш получил очередную травму. Таким образом, в субботу железнодорожники смогут рассчитывать только на Фёдора Смолова, Франсуа Камано и Виталия Лисаковича.

Месть за чемпионский разгром

Сражения «Локомотива» и «Зенита» за Суперкубок России уже превратились в традицию. Удивительно, но в 2021-м соперники определят судьбу почётного трофея в третий раз подряд. В 2019-м на стадионе «Динамо» удача улыбнулась красно-зелёным. Тогда дубль Алексея Миранчука помог им одержать победу — 3:2.

Спустя год петербуржцы снова отправились в столицу на «ВЭБ Арену» и взяли реванш благодаря голам Оздоева и Дзюбы — 2:1. На этот раз оппоненты сойдутся на нейтральной территории — в Калининграде.

Всего за пару недель до матча сохранялась вероятность его переноса в другой город из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе. Желание принять у себя встречу изъявляли «Арена Химки» и «ВТБ Арена». Однако 5 июля в правительстве Калининградской области сообщили, что поединок состоится в срок. При этом разрешённая вместимость стадиона составила целых 70%.

В истории противостояния команд значатся ещё две встречи за Суперкубок. В 2008-м в «Лужниках» сине-бело-голубые также оказались сильнее — 2:1, а Андрей Аршавин отметился хитрым голом. Бронзовый призёр Евро выскочил из-за спины у вратаря Ивана Левенца, который готовился ввести мяч в игру, и по всем правилам отправил его в сетку.

Наконец, в 2016-м коллектив завоевал трофей в домашних стенах. Основное и дополнительное время закончилось вничью — на мяч Умара Ньясса хозяева ответили голом Игоря Смольникова, а в серии пенальти удача улыбнулась хозяевам (5:3). Таким образом, «Зенит» четырежды огорчил москвичей в рамках данного соревнования.

Всего же в коллекции клуба пять Суперкубков. По этому показателю он уступает только ЦСКА (7). У железнодорожников их всего три. Зато команда является автором другого «достижения». Никто чаще неё не уступал в матче за престижную награду — пять раз. В Калининграде Николич постарается прервать неприятную традицию и выиграть третий по значимости трофей с первой попытки.

Попутно железнодорожники попытаются взять реванш у соперника за разгромное поражение в 28-м туре прошлого сезона РПЛ. Тогда набравший ход «Локомотив» был последней преградой на пути дружины из Северной столицы к очередному титулу. Казалось, у гостей имелись шансы остановить фаворита и возродить гонку за золото. Однако на деле гостей на «Газпром Арене» ждало настоящее избиение — 1:6. Подопечные Семака в третий раз подряд стали чемпионами.

Хет-трик тогда оформил Азмун, а Дзюба забил два мяча и отдал столько же результативных передач. В субботу у них появится отличная возможность вновь напомнить о себе поклонникам красно-зелёных. Интересно, что оба нападающих за карьеру огорчили «Локо» по шесть раз. В составе москвичей таких специалистов по петербуржцам нет. Разве что Смолов забил «Зениту» трижды, в том числе в победном матче за Суперкубок-2019.