Футболист «Зенита» Барриос пропустит матч за Суперкубок России
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«Он пропустит матч за Суперкубок и потом присоединится к нам. Уже перед первой официальной игрой в чемпионате России он прибудет в наше расположение», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Барриос этим летом выступал за сборную Колумбии на Кубке Америки.
Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» за Суперкубок России пройдёт 17 июля в Калининграде.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл словацкую команду на сборах в Австрии.