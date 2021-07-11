Футболист «Зенита» Барриос пропустит матч за Суперкубок России

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник команды Вильмар Барриос не сыграет с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу.
Футболист «Зенита» Барриос пропустит матч за Суперкубок России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Он пропустит матч за Суперкубок и потом присоединится к нам. Уже перед первой официальной игрой в чемпионате России он прибудет в наше расположение», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Барриос этим летом выступал за сборную Колумбии на Кубке Америки.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» за Суперкубок России пройдёт 17 июля в Калининграде. 

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл словацкую команду на сборах в Австрии.

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