Футболист «Зенита» Барриос пропустит матч за Суперкубок России

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что полузащитник команды Вильмар Барриос не сыграет с московским «Локомотивом» в матче за Суперкубок России по футболу.

«Он пропустит матч за Суперкубок и потом присоединится к нам. Уже перед первой официальной игрой в чемпионате России он прибудет в наше расположение», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Барриос этим летом выступал за сборную Колумбии на Кубке Америки.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» за Суперкубок России пройдёт 17 июля в Калининграде.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» обыграл словацкую команду на сборах в Австрии.