Новые тенденции: о чём могут говорить переходы Лунёва и Иосифова в «Байер» и «Вильярреал»

В последнюю неделю сразу три российских футболиста пополнили составы клубов, представляющих ведущие футбольные страны Европы. Воспитанник «Зенита» Ярослав Михайлов перебрался на правах аренды в «Шальке», а бывший вратарь петербуржцев Андрей Лунёв и экс-хавбек «Локомотива» Никита Иосифов подписали контракты с «Байером» и «Вильярреалом» соответственно. О чём могут свидетельствовать эти трансферы — в материале RT.

Начало летнего периода дозаявок 2021 года в РПЛ запомнилось не крупными сделками по привлечению в лигу звёздных легионеров и не трансферами известных российских футболистов внутри чемпионата. Главными событиями неожиданно стали отъезды сразу нескольких исполнителей в зарубежные топ-лиги. Причём речь идёт не только о сформировавшихся игроках калибра Андрея Лунёва, но и о юных талантах — Никите Иосифове и Ярославе Михайлове, которые решили попробовать свои силы в Европе.

Во вторник вечером стало известно, что 18-летний атакующий полузащитник «Зенита» Михайлов отправится в аренду в «Шальке» до конца сезона. Правда, Ярославу не удастся попробовать свои силы в противостояниях с сильнейшими командами Германии. По итогам прошлого чемпионата гельзенкирхенцы заняли последнее, 18-е место в турнирной таблице немецкого первенства и вылетели во вторую Бундеслигу. В последний раз подобное происходило с ними в 1990 году.

В целом переход Михайлова в стан семикратного чемпиона Германии хоть и можно назвать сенсационным, но лишь отчасти. Во-первых, «Зенит» и «Шальке» длительное время объединяют партнёрские отношения, ведь спонсорами обоих является «Газпром». Соглашение между нефтяной компанией и немецким клубом было подписано в октябре 2006-го, а уже несколько месяцев спустя команды провели товарищеский матч на переполненном стадионе в Гельзенкирхене.

Более десяти лет подобные акции не проводились, но за последние три года коллективы дважды играли друг с другом. В 2018-м встреча на «Газпром Арене» собрала на трибунах более 41 тыс. зрителей, а в июле 2021-го они пересеклись на сборах в Австрии. Поэтому неудивительно, что в один момент дружба была подкреплена приглашением на своего рода стажировку одного из футболистов.

Назвать этот переход иначе вряд ли возможно. До настоящего момента Михайлов ни разу не выходил на поле в составе взрослой команды «Зенита», а в прошлом сезоне балансировал между выступлениями в ЮФЛ-1 (Юношеская футбольная лига) и Молодёжным первенством России. Суммарно он провёл 25 встреч и отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Довольно скромные показатели для представителя его амплуа.

В «Шальке» же на этой позиции играет Амин Харит, оценённый Transfermarkt в €10 млн, поэтому шансов на попадание в основу практически нет. Тем не менее недооценивать пользу от этой поездки не стоит. Полугодовая аренда в европейский клуб должна помочь Ярославу возмужать и приобрести опыт, о котором другие могут только мечтать.

На фоне аренды Михайлова ситуация вокруг Никиты Иосифова кажется значительно более интересной и необычной. В марте сообщалось, что представители полузащитника вели с «Локомотивом» переговоры о новом контракте, но не смогли прийти к соглашению. По сведениям Metaratings, отец 20-летнего спортсмена требовал подъёмные в размере 50 млн рублей и полуторагодовое соглашение с зарплатой €300 тыс. в год. При этом предложение железнодорожников было скромнее в плане денег (25 млн рублей и €200 тыс. соответственно), а договор был рассчитан на три года.

В итоге сторонам не удалось найти компромисс, поэтому Иосифов временно остался без клуба. В условиях лимита на легионеров сомнений в том, что он продолжит карьеру в России, почти не оставалось, но вместо этого хавбек пополнил состав «Вильярреала». И есть все основания полагать, что пошёл на это Никита не ради денег. Если верить Soccer Prime, даже во взрослой команде действующего обладателя Лиги Европы присутствует футболист, чья зарплата составляет менее €300 тыс. в год. Речь идёт о марокканском защитнике Софьяне Шакла, зарабатывающем чуть более €158 тыс. Крайне трудно представить, что «жёлтая субмарина» согласится платить представителю дубля в два раза больше, чем игроку основы.

В этом плане переходы Иосифова и Лунёва очень похожи. Голкипер мог как остаться в «Зените» на довольно выгодных условиях, так и перейти в другой клуб РПЛ, но в итоге выбрал «Байер». И можно предположить, что ради возможности выступать за немецкий коллектив он также решил пойти на понижение зарплаты. По информации СМИ, в Санкт-Петербурге он зарабатывал около €1,2 млн в год, а в Леверкузене будет получать меньше. И это без учёта того, что в стане действующего чемпиона России он наверняка остался бы первым номером, в то время как сейчас ему придётся выдерживать жёсткую конкуренцию с основным вратарём сборной Финляндии Лукашем Градецки.

В целом переезды Лунёва и Иосифова вполне могут говорить о наметившейся тенденции в российском футболе. Отечественные игроки всё чаще начинают смотреть за границу, причём речь в основном идёт либо о совсем молодых спортсменах, либо о тех, кто понемногу приближается к заключительному этапу карьеры. Уже в ноябре Лунёв отпразднует 30-летие — следовательно, в будущем сможет рассчитывать максимум на один длительный контракт (три года и более).

За последние годы по такому же маршруту проследовали ещё несколько россиян, причём встречались представители как первой, так и второй категорий. Говоря о молодых, можно вспомнить воспитанника «Зенита» Владислава Молчана, который транзитом через «Енисей» отправился во французский «Кан». В 2017-м покорять «Леванте» поехал правый вингер Эдгар Севикян из академии «Локомотива», а ещё раньше попробовать свои силы в Австрии и Португалии решили голкиперы Иван Злобин и Антон Митрюшкин соответственно.

Что касается опытных футболистов, то показательными являются примеры Фёдора Кудряшова и Станислава Крицюка. Защитник впервые покинул РПЛ в возрасте 32 лет и два сезона провёл в Турции. Голкипер же поехал в Португалию в 22 года, а второй заход совершил в неполные 30. Но не сказать, чтобы бывший страж ворот «Краснодара» сильно преуспел. В предыдущем сезоне он защищал цвета середняка первенства — «Белененсеша», а в нынешнем будет представлять команду схожего уровня — «Жил Висенте».

Почему за границу едут именно футболисты данных возрастных групп? Первые — в надежде получить полезный опыт, статус и привлечь внимание сильных российских или иностранных коллективов, а вторые — попробовать свои силы в Европе до ухода из спорта. Немаловажно, что оба типа игроков не обременены большими контрактами. Первые могли не успеть подписать его по причине не самых высоких результатов в юности или проигранной конкуренции, вторые — ввиду нестабильности или приближения к заключительному этапу карьеры.

По большому счёту отток свидетельствует о двух вещах. Во-первых, клубы РПЛ испытывают серьёзные финансовые проблемы, поэтому даже лидеры чемпионата не могут или не считают целесообразным предлагать своим игрокам улучшенные условия. В частности, об этом говорит ситуация с Лунёвым, который мог защищать цвета «Зенита». Андрей входит в число сильнейших вратарей страны, и у него есть возможность оставаться в этом статусе ещё долгие годы. Однако петербуржцы не захотели удовлетворять его требования и платить €1,5 млн в год — более чем средние деньги для сине-бело-голубых.

Помимо «Зенита» же вряд ли кто-то был способен удовлетворить запросы Лунёва. Теоретически подобную зарплату ему могли платить «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, но все трое имеют в составе твёрдых первых номеров и не нуждаются в усилении данной позиции. Сильные исполнители также у «Краснодара», «Динамо» и «Рубина», а для остальных зарплата вратаря стала бы неподъёмной. Отсюда отсутствие альтернативы и, как следствие, рискованный переезд в Германию.

Во-вторых, пропасть между клубами-лидерами и аутсайдерами настолько велика, что многие предпочтут отправиться в Европу, чем переходить в стан середняка. В этом случае они вряд ли сумеют рассчитывать на высокие места, кроме того, всегда есть риск остаться без зарплаты. Например, уже сейчас появились слухи, что новичок РПЛ «Нижний Новгород» жизненно нуждается в генеральном спонсоре, а президент Федерации футбола Нижегородской области даже обратился с данным вопросом к министру спорта Олегу Матыцину. Поэтому многие игроки не хотят рисковать карьерой и переходить в команду, которая совсем скоро может стать новыми «Тамбовом», «Тосно» или «Анжи», а предпочитают искать варианты на стороне.

Не стоит исключать и другие факторы, одним из которых является позитивный пример Александра Головина и Алексея Миранчука. Оба продемонстрировали, что переезд в сильные европейские чемпионаты может заметно поднять уровень мастерства даже в том случае, если ты не имеешь твёрдого места в стартовом составе. В этом плане показательнее опыт хавбека «Аталанты», преобразившегося даже в условиях жёсткой конкуренции. В прошедшем сезоне он провёл за бергамасков всего 818 минут во всех турнирах (26,4 в среднем за матч), но всё равно сумел отметиться семью голами и двумя результативными передачами. Прогресс футболиста отметил даже бывший главный тренер сборной Станислав Черчесов, под началом которого он крайне редко выходил в основе в прошлом.

Кроме того, можно вспомнить и Николая Комличенко. Да, пока его историю сложно назвать до конца позитивной, но отъезд форварда в «Младу Болеслав» хотя бы позволил ему вернуться в Россию на выгодных условиях. В Чехии сложилось впечатление, что «Краснодар» зря не рассчитывал на фактурного форварда, подтверждением чему стали 41 гол и 13 передач в 71 встрече. Правда, в «Динамо» подтвердить это пока не получается — всего семь мячей за два сезона.

При этом ситуации вокруг Иосифова и Михайлова вполне могут указывать на то, что в России появляется поколение амбициозных футболистов. Возможно, они понимают, что для развития нужно конкурировать с сильнейшими, и пытаются двигаться в данном направлении. Последние результаты российских команд в еврокубках явно демонстрируют, что РПЛ заметно отстаёт не только от соперников из топ-5 лиг Старого Света, но и от некоторых других.

Достаточно вспомнить поражения «Зенита» от бельгийского «Брюгге», одно очко, набранное «Локомотивом» в двух матчах с «Зальцбургом», а также фиаско ЦСКА в Лиге Европы, не сумевшего ни разу обыграть нидерландский ПСВ, австрийский «Вольфсберг» и хорватское «Динамо». И это не считая провалов «Ростова» и московского «Динамо» в квалификации, по сумме двух встреч уступивших израильскому «Маккаби» из Хайфы и «Локомотиву» из Тбилиси соответственно.

Возможно, некоторые считают, что отъезд в Европу поможет игрокам быстрее адаптироваться к современным реалиям мирового футбола и добиться прогресса в сроки менее долгие, чем в России. Иначе очень сложно объяснить переход Иосифова во вторую команду «Вильярреала», ведь в России он наверняка мог играть в основе ряда коллективов нижней шестёрки.