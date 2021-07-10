«Байер» подтвердил подписание контракта с Лунёвым

Немецкий футбольный клуб «Байер» официально объявил о трансфере российского экс-вратаря «Зенита» Андрея Лунёва.

Как сообщается на сайте коллектива из Леверкузена, контракт с 29-летним игроком подписан до 30 июня 2023 года.

Лунёв в сезоне-2020/21 провёл в Российской премьер-лиге 12 матчей и пропустил 12 мячей, трижды сыграв на ноль. По окончании сезона вратарь покинул клуб в связи с истечением контракта. Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

На его счету также семь матчей в составе сборной России.

Ранее Анзор Кавазашвили выразил мнение, что Лунёв оказался смелее Игоря Акинфеева, перейдя в европейский клуб.