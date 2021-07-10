Кавазашвили считает, что Лунёв оказался смелее Акинфеева

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал переход экс-голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунёва в немецкий футбольный клуб «Байер».

«Этот мальчик должен попробовать на вкус хороший футбол. Не скажу, что «Зенит» — бездарная команда, но уровень нашего чемпионата все прекрасно знают, футболисты в нём не развиваются. Любой игрок, переходящий в европейский чемпионат, получает преимущество над всеми остальными нашими футболистами», — цитирует эксперта Sport24.

По его мнению, россиянин сможет заиграть в стартовом составе леверкузенской команды, но всё будет зависеть от него самого. Кавазашвили сказал, что ещё три года назад отмечал талант Лунёва, но тот тогда получил травму, после которой долго восстанавливался.

«Я Акинфееву года три назад говорил: «Игорь, милый, услышь меня! Уезжай играть в Европу: у тебя там второе дыхание откроется, ты точно заиграешь на мировом уровне». Но он упёрся в ЦСКА, так и не попробовал свои силы в хорошем чемпионате. Лунёв оказался смелее Акинфеева. Андрею оказались важны не только деньги — он хочет доказать свою состоятельность и попасть в сборную, желаю ему успехов», — добавил Кавазашвили.

Лунёв подписал двухлетний контракт с «Байером».

Лунёв в сезоне-2020/21 сыграл в Российской премьер-лиге 12 матчей и пропустил 12 мячей, трижды сыграв на ноль. По окончании сезона вратарь покинул клуб в связи с истечением контракта. Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

На его счету также семь матчей в составе сборной России.

Ранее Михаил Боярский выразил мнение, что «Байер» разглядел в Лунёве сильного вратаря, в отличие от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.