Боярский: «Байер» разглядел в Лунёве сильного вратаря, в отличие от Черчесова

Известный российский актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на переход экс-голкипера команды Андрея Лунёва в немецкий футбольный клуб «Байер».

Известный российский актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на переход экс-голкипера команды Андрея Лунёва в немецкий футбольный клуб «Байер».

«Молодец Лунёв! Заработает хороших денег, наберётся опыта. Не считаю этот переход везением. Он его заслужил», — цитирует Боярского Sport24.

По его мнению, для «Зенита» не произошло ничего страшного, так как в составе сине-бело-голубых есть Михаил Кержаков и другие сильные стражи ворот.

«Могу сказать, что «Байер» разглядел сильного вратаря, в отличие от Черчесова, который вообще ничего не видит и ошибся с выбором вратарей на чемпионат Европы», — добавил Боярский.

Лунёв в сезоне-2020/21 сыграл в Российской премьер-лиге 12 матчей и пропустил 12 мячей, трижды сыграв на ноль. По окончании сезона вратарь покинул клуб в связи с истечением контракта. Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

На его счету также семь матчей в составе сборной России. При этом его не оказалось в окончательном списке национальной команды на Евро-2020.

Ранее сборная России по футболу поздравила Лунёва с переходом в «Байер».