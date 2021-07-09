Сборная России по футболу поздравила Лунёва с переходом в «Байер»

В сборной России по футболу отреагировали на переход бывшего голкипера петербургского «Зенита» Андрея Лунёва в немецкий «Байер».

«Лунёв — в «Байере». Россиянин подписал контракт на два года. Ждём фантастических сейвов в Бундеслиге от Андрея и поздравляем с переходом», — написано в сообщении пресс-службы сборной России в Telegram.

Лунёв в сезоне-2020/21 сыграл в Российской премьер-лиге 12 матчей и пропустил 12 мячей, трижды сыграв на ноль. По окончании сезона вратарь покинул клуб в связи с истечением контракта. Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

На его счету также семь матчей в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что Лунёв подписал контракт с немецким «Байером».