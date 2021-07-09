Российский вратарь Лунёв подписал контракт с немецким «Байером»

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Антон Смирнов, представитель бывшего голкипера санкт-петербургского «Зенита» Андрея Лунёва, сообщил, что российский вратарь подписал контракт с немецким футбольным клубом «Байер».
Российский вратарь Лунёв подписал контракт с немецким «Байером»
  • РИА Новости

«Да, Андрей подписал контракт с «Байером», — цитирует Смирнова РИА Новости

Лунёв в сезоне-2020/21 сыграл в Российской премьер-лиге 12 матчей и пропустил 12 мячей, трижды сыграв на ноль. По окончании сезона вратарь покинул клуб в связи с истечением контракта. Он выступал за «Зенит» с 2017 года.

На его счету также семь матчей в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что Лунёв прибыл на медосмотр для перехода в «Байер».

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