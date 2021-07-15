Николич заявил, что все игроки «Локомотива», кроме Зе Луиша, здоровы

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Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о состоянии команды по завершении предсезонного сбора.
Николич заявил, что все игроки «Локомотива», кроме Зе Луиша, здоровы

«Мы счастливы, что вернулись к футболу. Была пауза — месяц отдыха и месяц сборов. Важно то, что мы будем показывать на поле. Сборы были очень важны, прошли нормально. Слава богу, что у нас все здоровы, кроме Зе Луиша, он получил травму две-три недели назад. Остальные провели сборы полностью, сборники присоединились. Была сложная работа по их адаптации, у них не было паузы вообще», — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

Он отметил, что, несмотря на все трудности, команда не будет менять свои цели.

«Наши цели всегда — побеждать в каждой игре и добиваться самых высоких результатов», — добавил наставник команды.

«Локомотив» начнёт новый сезон матчем за Суперкубок России с «Зенитом», который запланирован на 17 июля.

Сезон-2021/22 Российской премьер-лиги стартует 23 июля. «Локомотив» первый матч проведёт 24 июля, на своём поле приняв тульский «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» представил три комплекта формы на сезон-2021/22.

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