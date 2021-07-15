«Локомотив» представил три комплекта формы на сезон-2021/22

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Московский футбольный клуб «Локомотив» презентовал три комплекта формы на предстоящий сезон.
«Локомотив» представил три комплекта формы на сезон-2021/22
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Видео с новыми комплектами представлено в Twitter-аккаунте железнодорожников.

В минувшем сезоне «Локомотив» занял третье место в Российской премьер-лиге и стал обладателем Кубка России.

17 июля в Калининграде подопечные Марко Николича сыграют с «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу.

Ранее сообщалось, что ограничение по зрителям на матче за Суперкубок России не изменится.

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