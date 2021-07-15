«Локомотив» представил три комплекта формы на сезон-2021/22

🔥 «Локомотив» совместно с adidas представили домашние и гостевые игровые комплекты, а также 3-й комплект чёрного цвета для команды на сезон 2021/2022



📦 Новая форма доступна для заказа на https://t.co/pA12smIoN2 и в магазине на стадионе, а также на сайте и в приложении adidas pic.twitter.com/NIna0GCKlZ