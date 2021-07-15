«Локомотив» представил три комплекта формы на сезон-2021/22
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Видео с новыми комплектами представлено в Twitter-аккаунте железнодорожников.
В минувшем сезоне «Локомотив» занял третье место в Российской премьер-лиге и стал обладателем Кубка России.
17 июля в Калининграде подопечные Марко Николича сыграют с «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу.
Ранее сообщалось, что ограничение по зрителям на матче за Суперкубок России не изменится.
🔥 «Локомотив» совместно с adidas представили домашние и гостевые игровые комплекты, а также 3-й комплект чёрного цвета для команды на сезон 2021/2022— «Локомотив» (@fclokomotiv) July 15, 2021
📦 Новая форма доступна для заказа на https://t.co/pA12smIoN2 и в магазине на стадионе, а также на сайте и в приложении adidas pic.twitter.com/NIna0GCKlZ