Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Карлсруэ» в контрольном матче

Петербургский «Зенит» одержал победу над немецким «Карлсруэ» в контрольном матче на предсезонных сборах в Австрии.

Встреча прошла в Санкт-Иоганн-ин-Тироле и завершилась со счётом 3:1.

В составе чемпионов России дубль оформил Сердар Азмун, который отличился на 13-й и 39-й минуте, а также забил Даниил Кузнецов (80'). Коллектив из Германи ответил голом Жером Гондорф с пенальти на 54-й минуте.

17 июля «Зенит» сыграет в матче за Суперкубок России с «Локомотивом». Игра должна состояться в Калининграде.

Ранее сообщалось, что юный футболист «Зенита» Ярослав Михайлов перейдёт в «Шальке».