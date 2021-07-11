Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Карлсруэ» в контрольном матче

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Петербургский «Зенит» одержал победу над немецким «Карлсруэ» в контрольном матче на предсезонных сборах в Австрии.
Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Карлсруэ» в контрольном матче
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Встреча прошла в Санкт-Иоганн-ин-Тироле и завершилась со счётом 3:1.

В составе чемпионов России дубль оформил Сердар Азмун, который отличился на 13-й и 39-й минуте, а также забил Даниил Кузнецов (80'). Коллектив из Германи ответил голом Жером Гондорф с пенальти на 54-й минуте.

17 июля «Зенит» сыграет в матче за Суперкубок России с «Локомотивом». Игра должна состояться в Калининграде.

Ранее сообщалось, что юный футболист «Зенита» Ярослав Михайлов перейдёт в «Шальке».

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