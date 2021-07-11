Sport24: юный футболист «Зенита» Михайлов перейдёт в «Шальке»

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Полузащитник молодёжной команды петербургского «Зенита» Ярослав Михайлов перейдёт в немецкий «Шальке 04».
Sport24: юный футболист «Зенита» Михайлов перейдёт в «Шальке»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, в понедельник клубы заключат арендное соглашение сроком на один год без права выкупа.

18-летний Михайлов с 2012 года занимался в академии «Зенита». В прошлом сезоне он отыграл 31 матч в молодёжном первенстве и Юношеской футбольной лиге.

Михайлов находился на просмотре в «Шальке», а 3 июля сыграл против «Зенита» (0:0) в товарищеском матче.

Немецкий клуб по итогам сезона-2020/21 занял последнее место в Бундеслиге и вылетел во второй дивизион.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» сделал предложение «Зениту» по Дриусси.

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