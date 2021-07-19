«Сочи» может сыграть с «Партизаном» в случае выхода в третий этап отбора Лиги конференций

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Стало известно, с кем может сыграть «Сочи» в случае выхода в третий квалификационный раунд футбольной Лиги конференций.
«Сочи» может сыграть с «Партизаном» в случае выхода в третий этап отбора Лиги конференций
  • РИА Новости

Состоялась жеребьёвка третьего раунда отбора Лиги конференций.

По её итогам стало известно, что победитель противостояния между «Сочи» и азербайджанской «Кешлёй» выйдет либо на сербский «Партизан», либо на словацкий «ДАК 1904».

Первый матч «Сочи» и «Кешли» состоится 22 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Ответная игра пройдёт в Кешле 29 июля.

Ранее стало известно, с кем может сыграть «Рубин» в квалификации Лиги конференций.

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