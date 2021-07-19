Червиченко: если «Спартак» и проиграет «Бенфике», то только на психологическом уровне

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о шансах красно-белых в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против португальской «Бенфики».

«Шансы выиграть есть всегда. Вопрос, насколько велики. Если «Спартак» будет играть так, как в предсезонном турнире, легко, задорно и атакующе, то шансы на успех очень большие. Вопрос в ментальности и настрое. Матчи той недели показали, что «Спартак» может хорошо играть. Хотя они носили больше товарищеский характер. Теперь нужно смотреть, как они будут выглядеть, когда есть гиперответственность. «Спартак» проходил португальские команды раньше. Если и проиграют сопернику, то только на психологическом уровне. Физически они готовы. Да, Витория тренировал «Бенфику». И что? Это же сейчас совершенно другая команда», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Матчи третьего отборочного раунда турнира пройдут 3 или 4 (первый) и 10 августа (ответный). «Спартак» первую игру своего противостояния проведёт дома.

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