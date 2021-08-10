«Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

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Московский «Спартак» проиграл лиссабонской «Бенфике» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.
«Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
  • AFP
  • © PATRICIA DE MELO MOREIRA

Встреча, проходившая на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Жоау Мариу и Роман Яремчук.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов лиссабонцы сыграют с голландским ПСВ.

«Спартак» по итогам двухматчевого противостояния проиграл со счётом 0:4 и продолжит выступления в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» открыла счёт в матче со «Спартаком».

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