«Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

Московский «Спартак» проиграл лиссабонской «Бенфике» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча, проходившая на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Жоау Мариу и Роман Яремчук.

В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов лиссабонцы сыграют с голландским ПСВ.

«Спартак» по итогам двухматчевого противостояния проиграл со счётом 0:4 и продолжит выступления в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что «Бенфика» открыла счёт в матче со «Спартаком».