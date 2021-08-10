«Спартак» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
- AFP
- © PATRICIA DE MELO MOREIRA
Встреча, проходившая на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Забитыми мячами отметились Жоау Мариу и Роман Яремчук.
В следующем раунде квалификации Лиги чемпионов лиссабонцы сыграют с голландским ПСВ.
«Спартак» по итогам двухматчевого противостояния проиграл со счётом 0:4 и продолжит выступления в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что «Бенфика» открыла счёт в матче со «Спартаком».